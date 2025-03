Scioglimento ghiacciai, uno studio: le Dolomiti oltre la linea di non ritorno

I ghiacciai delle Dolomiti sono ormai oltre il punto di non ritorno: si trovano, infatti, al di sotto della cosiddetta "linea di equilibrio glaciale", vale a dire che non possono più accumulare neve per rifornirsi. Lo dice uno studio pubblicato sulla rivista The Cryosphere. "Non sono più in equilibrio con il clima odierno: salvo annate particolarmente nevose, non hanno più zone di accumulo", spiega Andrea Securo dell'Università Ca' Foscari di Venezia e Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha guidato lo studio. "Non c'è scampo - sottolinea - spariranno nel giro di qualche decade.