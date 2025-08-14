Alaska, evacuazioni a Juneau per lo scioglimento del ghiacciaio Mendenhall

Alcune zone della capitale dell'Alaska, Juneau, hanno seguito con ansia l'arrivo di inondazioni record, provenienti dall'acqua piovana e dallo scioglimento della neve rilasciati dal vicino ghiacciaio Mendenhall, che hanno cominciato a defluire a valle e ad accumularsi nelle strade locali e nei cortili delle abitazioni lungo il fiume. Per precauzione alcuni residenti sono stati evacuati. Il ghiacciaio Mendenhall si trova a circa 19 chilometri da Juneau, città di 30mila abitanti.