Anche il Perito Moreno si sta ritirando

Temperature più alte e minori nevicate hanno contribuito all’assottigliamento e all’instabilità della massa glaciale. La stabilità del celebre ghiacciaio, infatti, era dovuta a due fattori: la forma della valle, che permetteva la rigenerazione del ghiaccio, e una dorsale rocciosa che la teneva ancorato e stabile. Ma oggi il ghiaccio sopra quella dorsale è così sottile che rischia di staccarsi rendendo il ghiacciaio molto più fragile.