Anche il Perito Moreno si sta ritirando

L’iconica massa di ghiaccio sta vivendo il suo ritiro più importante. A dirlo un recente studio argentino-tedesco
Visti i tempi, ormai era considerato un’eccezione. Uno dei ghiacciai più grandi del Parco nazionale Los Glaciares, nella Patagonia argentina, fino a poco tempo fa sembrava aver resistito molto meglio degli altri ghiacciai della zona all’aumento delle temperature.
Ma non è più così.
Secondo un recente studio argentino-tedesco condotto tramite rilievi radar e immagini satellitari, il Perito Moreno si sarebbe rapidamente assottigliato a partire dal 2019.
Si tratterebbe di un effetto ritardato del riscaldamento globale, che ha provocato il ritiro del ghiacciaio più marcato degli ultimi cento anni.
Temperature più alte e minori nevicate hanno contribuito all’assottigliamento e all’instabilità della massa glaciale. La stabilità del celebre ghiacciaio, infatti, era dovuta a due fattori: la forma della valle, che permetteva la rigenerazione del ghiaccio, e una dorsale rocciosa che la teneva ancorato e stabile. Ma oggi il ghiaccio sopra quella dorsale è così sottile che rischia di staccarsi rendendo il ghiacciaio molto più fragile.
Secondo le proiezioni degli esperti, il Perito Moreno potrebbe diventare presto uno dei ghiacciai più vulnerabili della Patagonia meridionale. Un fenomeno che potrebbe avere gravi conseguenze per l’ecosistema locale, a partire dal livello del mare.
