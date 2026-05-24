Antartide, paura in una base coreana: ricercatore insegue i colleghi con un coltello, bloccato e rimpatriato

L'incidente, ha fatto sapere il Korea Polar Research Institute, si è concluso senza feriti dopo che il personale della stazione è riuscito a separare l'aggressore dal gruppo. Il 50enne è rientrato in Corea del Sud, dove è ora sotto indagine della polizia. Il suo recupero e ritorno in patria è stato garantito grazie alla cooperazione internazionale, dato che l'inverno antartico ha in gran parte bloccato le operazioni aeree.