Antartide, paura in una base coreana: ricercatore insegue i colleghi con un coltello, bloccato e rimpatriato

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Momenti di paura nella stazione Jang Bogo in Antartide, accanto alla base italiana Mario Zucchelli. Un membro di una squadra di ricerca coreana ha minacciato i propri colleghi inseguendoli con una lama di 30 centimetri. L'arma da taglio, secondo le testate coreane, sarebbe stata fabbricata dallo stesso aggressore da una lamiera d'acciaio nell'officina della stazione. I quotidiani hanno anche rivelato che l'assalitore, sui 50 anni, ha "precedenti di cattiva condotta" e "attriti con i colleghi". L'uomo è stato riportato in Corea del Sud, dove è ora indagato.
Cosa è successo nella base in Antartide
Come spiegato dal Korea Polar Research Institute (Kopri), l'incidente è avvenuto il 13 aprile, quando le telecamere interne della base coreana hanno registrato il membro dell'equipaggio mentre cercava i propri colleghi brandendo un'arma da taglio. I compagni di missione sono riusciti a fuggire dalla mensa e a mettersi in salvo.
L'incidente, ha fatto sapere il Korea Polar Research Institute, si è concluso senza feriti dopo che il personale della stazione è riuscito a separare l'aggressore dal gruppo. Il 50enne è rientrato in Corea del Sud, dove è ora sotto indagine della polizia. Il suo recupero e ritorno in patria è stato garantito grazie alla cooperazione internazionale, dato che l'inverno antartico ha in gran parte bloccato le operazioni aeree.
Non sono chiare le motivazioni del gesto. Tuttavia, la tensione causata da una convivenza prolungata e obbligata rappresenta un problema noto agli organizzatori delle missioni.
La stazione Jang Bongo
Come riporta Korea Times, la stazione Jang Bogo - istituita nel 2014 nella baia di Terra Nova, nella zona sud-orientale dell'Antartide - è la seconda base antartica della Corea del Sud e la prima sulla terraferma antartica, costruita 26 anni dopo la stazione King Sejong sull'isola di King George.
I precedenti
Non è la prima volta che si verificano episodi simili. In passato, spiega ancora Korea Times, si sono già registrati casi di aggressioni tra membri degli equipaggi nelle basi antartiche, ambienti in cui gruppi ristretti convivono e lavorano in condizioni di forte isolamento. Nel 2009, presso la stazione King Sejong, un membro del team di ricerca in stato di ebbrezza attaccò un collega. Un altro episodio di violenza è avvenuto nella stessa stazione nel 2020.