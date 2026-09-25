Urso e Pichetto convocano operatori raffinerie, obiettivo aumentare la produzione

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, hanno convocato per giovedì 8 ottobre le società operanti nel settore della raffinazione e della produzione di beni e prodotti derivati. L'obiettivo, spiega una nota, è "valutare come le raffinerie nazionali possano aumentare la produzione dei principali prodotti per mitigare gli effetti dell'attuale scenario internazionale sull'approvvigionamento del Paese".
Alla riunione, che si terrà nella sede del Mimit a Palazzo Piacentini, sono stati invitati a partecipare, oltre all'Unem (Unione energie per la mobilità), i rappresentanti di Sonatrach, Socar-IP, Iplom, KPI, Alma Petroli, Ludoil/Isab, Eni, Saras e Innovhub.