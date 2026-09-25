La riunione

Urso e Pichetto convocano operatori raffinerie, obiettivo aumentare la produzione

Incontro programmato giovedì 8 ottobre con le società operanti nel settore della raffinazione e non solo

25 Set 2026 - 09:38
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Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, hanno convocato per giovedì 8 ottobre le società operanti nel settore della raffinazione e della produzione di beni e prodotti derivati. L'obiettivo, spiega una nota, è "valutare come le raffinerie nazionali possano aumentare la produzione dei principali prodotti per mitigare gli effetti dell'attuale scenario internazionale sull'approvvigionamento del Paese".

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Alla riunione, che si terrà nella sede del Mimit a Palazzo Piacentini, sono stati invitati a partecipare, oltre all'Unem (Unione energie per la mobilità), i rappresentanti di Sonatrach, Socar-IP, Iplom, KPI, Alma Petroli, Ludoil/Isab, Eni, Saras e Innovhub.

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