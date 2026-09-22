Bollette di luce e gas in aumento dell'11,4%: la crisi del Golfo costa alle famiglie italiane 1,8 miliardi in sei mesi

L'impatto della spesa però non è uniforme sul territorio nazionale. Secondo Confartigianato. In testa alla classifica regionale ci sono le famiglie lombarde, con un aggravio complessivo di 329 milioni di euro e un aumento cumulato dei prezzi energetici del 12,3% in sei mesi. Segue il Veneto, dove la spesa aggiuntiva tocca 216 milioni a fronte del rincaro più intenso registrato tra le regioni, pari al 14,8%. Terzo il Lazio, con 166 milioni di euro in più a carico dei bilanci domestici, davanti a Emilia-Romagna (155 milioni) e Piemonte (144 milioni). In coda in Basilicata, Molise e Valle d'Aosta.