Bollette, Arera: ad agosto il rialzo del gas sfiora il 7%

Il rialzo del gas ad agosto sfiora il 7%. Lo comunica Arera (Autorità di regolazione per l'energia, l'acqua, i rifiuti). Il valore della materia prima riguarda il Servizio di tutela della vulnerabilità per agosto rispetto a luglio. Per il mese di agosto 2026 le quotazioni all'ingrosso hanno subito un deciso rialzo e la spesa totale dell'utente tipo aumenta del 6,9% rispetto al mese precedente. Per i 2,3 milioni circa di clienti ancora nel Servizio di tutela della vulnerabilità il prezzo della sola materia prima gas è pari a 64,15 euro al Megawattora (MWh).