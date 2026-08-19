Bollette luce e gas, nel 2025 quasi tre milioni di italiani hanno subìto una truffa | Ma uno su due non denuncia

Spesso i truffatori, per attirare l'attenzione dei consumatori, cercano di convincerli che l'azienda con cui hanno in essere il contratto sia ormai prossima al fallimento o, anche, che stiano per aumentare le tariffe applicate. In questo caso, il consiglio più importante è quello di non farsi prendere dalla fretta. Qualunque proposta vi venga fatta, pretendete abbia forma scritta e un contratto che vi deve essere sottoposto in modo che possiate analizzarlo con calma e, magari, anche verificare attraverso il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) sia la correttezza delle informazioni offerte sia che la società proponente sia effettivamente autorizzata a operare e regolarmente riconosciuta dall'autorità.