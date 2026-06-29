Blackout per il caldo, quando si può richiedere il rimborso in bolletta

Anche aziende e attività commerciali hanno diritto a un indennizzo in caso di interruzione della corrente, ma l'importo varia in base alla tipologia di utenza e alla potenza impegnata e potrebbe non essere sufficiente a coprire le perdite effettive. Il mercato assicurativo offre garanzie specifiche.



La prima riguarda la mancata refrigerazione e tutela il deterioramento di alimenti, farmaci e altri prodotti deperibili conservati in frigoriferi, celle frigorifere o congelatori quando la variazione della temperatura è provocata da un'interruzione della corrente. "Attenzione come sempre a eventuali limitazioni", spiegano da Facile.it, ricordando che alcune polizze prevedono una durata minima del blackout prima che scatti la copertura.



La seconda soluzione è la "business interruption", che interviene quando il blackout costringe l'impresa a interrompere totalmente o parzialmente l'attività. In questi casi la compagnia assicurativa riconosce una diaria giornaliera per compensare la perdita economica, anche se spesso il risarcimento decorre dal secondo giorno di inattività.



"Queste garanzie rientrano all'interno di prodotti assicurativi multirischio pensati per imprese e attività", spiegano gli esperti di Facile.it. I costi variano in base al tipo di esercizio, alla posizione dell'attività, alle coperture scelte e al valore dei beni assicurati. Per una piccola attività di ristorazione, la sola garanzia contro la mancata refrigerazione parte da meno di 70 euro all'anno, mentre una copertura business interruption con una diaria di 500 euro giornalieri ha un costo a partire da 72 euro annui.