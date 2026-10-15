Dainese rivoluzione ancora la sicurezza, ecco il nuovo airbag Smart GO

Il tutto senza dimenticare il design, proprio come era solito dire Lino Dainese: “Il design salva la vita”. Perché a nessuno piace indossare una cosa “brutta” e poco pratica. E allora ecco che l’airbag Smart GO può diventare “magicamente” anche uno zaino. L’azienda italiana ha studiato uno zaino dedicato da 15 litri, con organizer e water resistant, che si integra perfettamente con un innovativo sistema di aggancio magnetico. Lo agganci in pochi secondi. Lo sganci altrettanto velocemente. E lo porti come un normale zaino. Per la prima volta, un airbag diventa parte integrante della quotidianità. Esci di casa come sempre: il tuo smartphone, il tuo zaino, il tuo mezzo a due ruote. Solo che, questa volta, hai con te anche uno dei sistemi di protezione per motociclisti più evoluti mai sviluppati. Senza cambiare le tue abitudini. Senza cambiare la tua routine. Quasi senza pensarci.