Dainese rivoluzione ancora la sicurezza, ecco il nuovo airbag Smart GO

© Dainese
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“Missione sicurezza”, questa il diktat che si respira appena si varcano i cancelli di Dainese, azienda italiana con sede a Colceresa (VI). Fin dal 1972 l’obiettivo del fondatore Lino è stato quello di salvare la vita ai motociclisti. In 54 di storia c’è sempre riuscito portando delle vere e proprio rivoluzioni: dal primo paraschiena alle saponette per le ginocchia, arrivando all’airbag. E proprio l’airbag oggi arriva a un punto di svolta importante con il lancio di Smart GO.
Tre brevetti, più di 16mila ore di lavoro per arrivare al livello 2 su torace e schiena secondo lo standard EN 1621-4, ossia il massimo livello di protezione. La sicurezza è sempre stata al primo punto, ma gli ingegneri di Dainese hanno lavorato per renderlo più comodo e più accessibile. Per questo possiamo parlare di una nuova rivoluzione. Se fino ad oggi l’airbag più leggero sul mercato pesava 1,550 Kg (ed era sempre di Dainese), ora Smart GO pesa solo 780 grammi. Sì, la metà. Questo significa meno ingombro, più libertà in sella. Pensato anche per le giornate più calde, quando l’airbag per molti motociclisti diventa sacrificabile.
Più semplice anche da utilizzare, perché Smart GO è l’unico airbag elettronico che non devi ricaricare. Può essere collegato ad un power bank ultracompatto che garantisce fino a 72 ore di autonomia. In alternativa, Smart GO può essere alimentato direttamente con lo smartphone che hai già in tasca, che diventa così la fonte di energia del sistema di protezione che potrebbe salvarti la vita. Nessuna nuova routine di ricarica. Nessun dispositivo in più da ricordare.
Il tutto senza dimenticare il design, proprio come era solito dire Lino Dainese: “Il design salva la vita”. Perché a nessuno piace indossare una cosa “brutta” e poco pratica. E allora ecco che l’airbag Smart GO può diventare “magicamente” anche uno zaino. L’azienda italiana ha studiato uno zaino dedicato da 15 litri, con organizer e water resistant, che si integra perfettamente con un innovativo sistema di aggancio magnetico. Lo agganci in pochi secondi. Lo sganci altrettanto velocemente. E lo porti come un normale zaino. Per la prima volta, un airbag diventa parte integrante della quotidianità. Esci di casa come sempre: il tuo smartphone, il tuo zaino, il tuo mezzo a due ruote. Solo che, questa volta, hai con te anche uno dei sistemi di protezione per motociclisti più evoluti mai sviluppati. Senza cambiare le tue abitudini. Senza cambiare la tua routine. Quasi senza pensarci.
E allora la domanda, come dice Dainese, cambia. La domanda non è più: “Perché dovrei indossare un airbag?”. La domanda è: “Perché dovrei guidare senza?”.
Dainese Power Bank (72h autonomia): 39 euro
Generatore di gas di ricambio: 69 euro
Zaino water resistant: 129 euro
Smart GO airbag vest (generatore di gas incluso): 349 euro