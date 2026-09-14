Bonus bollette, in arrivo un nuovo sconto fino a 60 euro: ecco a chi spetta e come funziona

A differenza del Bonus Sociale la nuova misura è pensata per una fascia di utenti diversa e si rivolge a tre gruppi fondamentali: nuclei familiari con meno di quattro figli a carico e ISEE compreso tra 9.796 e 15mila euro; nuclei con meno di quattro figli a carico con ISEE tra i 15 e i 25mila euro; famiglie con almeno quattro figli a carico e ISEE tra i 20 e i 25mila euro. L'agevolazione riguarda solo l'energia elettrica e interessa esclusivamente le utenze domestiche riferite all'abitazione di residenza. Tra i requisiti per le nuove utenze, l'attivazione deve essere avvenuta entro il 31 maggio 2026.