Pordenone, bolletta monstre da 210mila euro a causa di una enorme perdita d'acqua

Una segnalazione arrivata però quando il guasto era già stato scoperto e sistemato. Da quel momento l'amministratore ha iniziato a ricostruire tutta la situazione, analizzando le vecchie fatture e chiedendo il ricalcolo degli importi sulla base dei consumi abituali dello stabile. Tra i documenti esaminati è emersa anche una bolletta del 2024 da 7.300 euro, che avrebbe potuto rappresentare il primo segnale della perdita. All'epoca, però, era stata considerata un normale conguaglio e non aveva fatto nascere particolari sospetti. Poi a gennaio 2026 eccone un'altra: bolletta da 51.917 euro, qui l'amministratore del condominio si rivolge all'associazione dei consumatori. Il tavolo di conciliazione, condotto dai vertici di Adoc Veneto, ha ricalcolato l'importo basandosi sui consumi medi statistici e senza i costi di fognatura e depurazione abbassandolo fino a 18mila euro, da saldare in dieci rate.