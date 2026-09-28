Autotrasportatori siciliani, Comitato: "Fermi dal 16 al 20 ottobre" | Agricoltori bloccano la Palermo-Agrigento
Il coordinatore: "Rimarremo fermi con i nostri camion fino a quando il governo non ci darà delle risposte". Anche Agrisat in protesta per il caro gasolio
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"Non avendo avuto nessun riscontro da parte del governo nazionale alla nostra richiesta di intervento sul caro carburante e nessuna notizia relativa ai pagamenti del Sea Modal Shift, il Comitato autotrasportatori siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti e non movimenterà i propri semirimorchi nei porti della Sicilia a partire delle 00.01 del 16 ottobre per cinque giorni fino alla mezzanotte del 20 ottobre. Rimarremo fermi con i nostri camion nei nostri piazzali fino a quando il Governo non ci darà delle risposte". Lo afferma, in una nota, il coordinatore del Comitato autotrasportatori siciliani, Salvatore Bella.
Agricoltori bloccano la Palermo Agrigento
Già in atto invece la protesta degli agricoltori siciliani aderenti all'associazione Agrisat, che in queste ore stanno bloccando la statale Palermo-Agrigento, proprio per il caro gasolio. Una trentina i trattori che hanno fermato il traffico all'altezza dello svincolo di Bolognetta, nel Palermitano. Il traffico risulta paralizzato fino in città. Una seconda protesta è in corso sulla statale 117 bis che collega Gela a Catania, all'altezza della rotatoria al bivio per Niscemi.