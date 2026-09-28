Autotrasportatori siciliani, Comitato: "Fermi dal 16 al 20 ottobre" | Agricoltori bloccano la Palermo-Agrigento

"Non avendo avuto nessun riscontro da parte del governo nazionale alla nostra richiesta di intervento sul caro carburante e nessuna notizia relativa ai pagamenti del Sea Modal Shift, il Comitato autotrasportatori siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti e non movimenterà i propri semirimorchi nei porti della Sicilia a partire delle 00.01 del 16 ottobre per cinque giorni fino alla mezzanotte del 20 ottobre. Rimarremo fermi con i nostri camion nei nostri piazzali fino a quando il Governo non ci darà delle risposte". Lo afferma, in una nota, il coordinatore del Comitato autotrasportatori siciliani, Salvatore Bella.