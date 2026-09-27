Da Hormuz a Suez: perché pochi stretti possono farci pagare di più cibo e carburante anche a migliaia di chilometri dalla guerra

Da quando, il 28 febbraio 2026, Stati Uniti e Israele hanno avviato gli attacchi contro l’Iran, abbiamo familiarizzato con uno Stretto, quello di Hormuz, che in pochi ricordavano dagli anni delle medie. E abbiamo capito che non è l’unico passaggio da cui dipendono merci e prezzi: negli ultimi cinque anni le crisi hanno interessato anche Suez, Panama, il Bosforo e Bab al-Mandab. Secondo uno studio di Boston Consulting Group, questi cinque snodi trasportano insieme circa un terzo del commercio marittimo mondiale. E i fatti di questi ultimi mesi ci hanno costretto a capire come funziona la globalizzazione e quanto è legata alla geografia.