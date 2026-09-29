Q8 accoglie l'invito del governo: price cap al prezzo dei carburanti per 30 giorni | Plauso di Meloni

Dopo Eni e Ip, anche Q8 metterà un tetto al prezzo dei carburanti. "Q8 Italia, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori". Lo si legge in una nota della società secondo cui "il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal primo ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti". "Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare, coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell'Azienda. La Q8 Italia supporterà opportunamente i gestori e i partner per garantire la sostenibilità economica dell'intera filiera", conclude la nota.