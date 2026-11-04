Ostuni, a 25 anni Fabio è diventato Superhost in meno di un anno

Il trullo lo aveva comprato nel 2021 il fratello maggiore, Luca, che viveva all’estero: non lo aveva mai visto dal vivo e si era basato sulle foto e sul parere della madre e di Fabio. Fabio ha aiutato la famiglia nella ristrutturazione, seguendo i lavori e gli artigiani, e quel trullo è diventato il suo rifugio.