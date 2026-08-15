Viminale: reati in diminuzione per il 2026, calano anche i femminicidi

Riguardo alla delittuosità, in Italia si registra in media il -10% di reati (nei primi sei mesi del 2025 erano stati 1.186.268 a confronto di 1.068.240 del 2026). Un calo che riguarda tutte le principali voci di questo triste elenco: omicidi volontari -15,3%, furti -11,4%, rapine -12,3%, violenze sessuali -7,1%, truffe informatiche -9,5%. C'è poi il dato sui femminicidi, anch'esso in riduzione del 37%, ma sempre comunque troppi visto nei primi sei mesi del 2026 hanno perso la vita 34 donne per mano del proprio partner. Riguardo alle azioni di contrasto sul tema delle violenze alle donne, gli ammonimenti del questore sono aumentati del 10,7% e riguardano principalmente gli episodi di violenza domestica (+24,1%) piuttosto che quelli di stalking (-12,3%).