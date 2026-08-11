Il 22enne è stato fermato direttamente al suo arrivo in aeroporto dagli uomini della Digos e dell'Ufficio immigrazione. Al termine degli accertamenti è stato quindi adottato il provvedimento di espulsione dall’Italia per ragioni legate alla sicurezza nazionale e alla prevenzione del terrorismo. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente del Veneto Alberto Stefani, sottolineando la necessità di mantenere alta l'attenzione sul fronte della sicurezza. "Chi arriva qui deve rispettare leggi, regole e principi della democrazia" ha dichiarato Stefani, ribadendo che "la comunità non accetta e non accetterà mai di essere bersaglio» e che il Veneto continuerà a contrastare «qualsiasi forma di terrorismo, a ogni costo. Sia chiaro: la sicurezza dei Veneti viene prima di tutto".