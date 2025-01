Roma, pusher tunisino scarcerato dopo 24 ore: aggredì poliziotti durante un blitz anti-droga a Quarticciolo

La decisione è arrivata mercoledì, dopo il ricorso presentato dal difensore del tunisino contro il provvedimento d'arresto voluto dalla Questura di Roma. La difesa si è opposta alla convalida sostenendo lo status formale di incensurato dell'indagato, sottolineando come non sia a rischio fuga avendo un domicilio. Per quanto riguarda i precedenti: solo una segnalazione per un furto aggravato avvenuto in Francia nel 2022. Mentre l'anno prima, nel luglio 2021, era stato denunciato a piede libero per falsa attestazione di generalità a pubblico ufficiale. Non abbastanza tuttavia per inficiarne la posizione.