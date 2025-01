Papa Francesco: "L'Italia non fa figli, faccia entrare i migranti" | "Se Trump inizierà espulsioni sarà un errore"

"Dio non si stanca mai di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono. Dio perdona sempre, mettetevelo nella testa e nel cuore, dobbiamo solo bussare alla porta. Non c'è peccato che non possa essere perdonato". Ha aggiunto Papa Francesco tornando a parlare di un tema a lui caro: i carcerati. "La Porta Sante in carcere? Ho voluto fare quello perché porto sempre nel cuore i carcerati. Quando ero nell'altra diocesi lavavo sempre i piedi ai carcerati il giovedì santo. Mi fanno tenerezza, tutti noi abbiamo cadute nella vita, e una caduta ti può portare al delitto, a fare cose brutte, e noi che siamo stati salvati dobbiamo andare da loro. Una delle cose che Gesù dice per entrare in cielo è 'sono stato in carcere e mi hai visitato'. Non dimenticate i carcerati, tanti che sono fuori sono più colpevoli di loro".