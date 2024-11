Trento, il parroco costruisce un "muro" per arginare i migranti violenti

Una signora racconta a "Dritto e Rovescio" la situazione di degrado attorno all'area della parrocchia: "La gente vede queste persone senza fissa dimora che dormono su giacigli improvvisati e fanno quello che vogliono: bevono e sporcano". "Ti assalgono e hai paura a entrare in chiesa. Questo non va più bene", conclude la donna. Nel comune di Trento non solo questa area sembra soggetta a una situazione di degrado, ma pare che si siano verificati diversi episodi di violenza anche in altre aree. La stessa troupe del programma condotto da Paolo Del Debbio prova, in pieno giorno, a fare alcune domande a un gruppo di migranti e viene aggredita verbalmente: "V********o, m***a". Sulla questione sicurezza interviene il sindaco Franco Ianeselli che spiega: "Questa città è stata valutata dalla Commissione europea e dall'Istat come la città migliore d'Europa per qualità della vita".