Migranti Albania, Tajani: "Condivido parole di Mattarella, il linguaggio di Musk non mi appartiene"

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervento sulla questione migranti-Abania, dopo le critiche rivolte da Elon Musk ai magistrati italiani e l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Condivido assolutamente le parole del presidente Mattarella ("Italia Paese democratico, sa badare a se stesso", ndr). Il linguaggio di Musk non mi appartiene. Noi siamo un Paese libero, indipendente, democratico che è capace di scegliersi il proprio destino", ha dichiarato Tajani. "Così come non dovevano interferire alcuni ministri francesi così non devono interferire altri personaggi che possono rivestire cariche nella prossima amministrazione degli Stati Uniti che è un Paese nostro grande amico", ha aggiunto. "Bisogna essere prudenti quando si parla di un altro Paese".