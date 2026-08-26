Catalogna, arrestato a Tarragona Toma Taulant: il "mago delle evasioni"

È stato arrestato in Catalogna Toma Taulant, il latitante albanese ricercato dalla giustizia italiana e noto come "il mago delle evasioni". La fuga del 42enne è stata interrotta dalla polizia nazionale spagnola. Taulant era evaso quattro volte da altrettanti penitenziari, tre in Italia e una in Belgio. L'ultima fuga dell'uomo risaliva al 7 dicembre scorso quando era fuggito dal carcere di massima sicurezza di Opera, nel Milanese. In quell'occasione il "mago delle evasioni" si era calato con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della sua cella. Secondo quanto riferito da fonti investigative Taulant al momento dell'arresto, avvenuto domenica 23 agosto ma di cui è stata data notizia solo mercoledì, ha opposto forte resistenza.