Torino, evade dai domiciliari ma si finge il fratello già detenuto: arrestato
L'uomo, 42 anni, è stato anche denunciato per false generalità
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Un uomo, a Torino, è evaso dai domiciliari. Fermato dalla polizia, ha tentato di spacciarsi per il fratello già detenuto in carcere. Il 42enne è stato dunque arrestato e denunciato per false generalità. Secondo quanto emerso, avrebbe già violato in passato la stessa misura cautelare.
Cosa è successo
L'intervento è avvenuto nella notte in zona Lingotto, nei giardini Battistini, dove una pattuglia ha notato tre uomini bivaccare. Durante i controlli, uno di loro ha fornito generalità false, dichiarando di essere il fratello e di trovarsi in città per lavoro. Le verifiche hanno tuttavia fatto emergere incongruenze: il nominativo indicato risultava detenuto in un carcere di Napoli.
Gli accertamenti tramite impronte digitali hanno quindi permesso di identificare l'uomo, risultato destinatario di una misura degli arresti domiciliari disposta dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, provincia di Caserta. Per lui, come detto, è scattato l'arresto per evasione e la denuncia per false generalità.