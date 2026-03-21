Non riescono a saltare la fila e danno fuoco a un ristorante affollato: due arresti

Secondo i racconti di alcuni testimoni, un uomo - già noto alle forze dell'ordine e sottoposto a libertà vigilata - si era scontrato verbalmente con il personale del ristorante circa un'ora prima dell'incendio. Il movente, stando alla ricostruzione dei carabinieri, sarebbe stato quello di "dimostrare la sua influenza nel quartiere". A inchiodare ulteriormente l'uomo, già ripreso da alcune videocamere di sorveglianza, anche l'auto usata. La vettura è infatti stata immortalata in un distributore nelle vicinanze, quando il sospettato insieme all'altro indagato erano intenti a riempire taniche di benzina con cui poi avrebbero appiccato il fuoco. Il primoè stato portato in carcere mentre il secondo ora si trova ai domiciliari.