Ubriaca dopo una serata, guida contromano e fa un frontale con la polizia: arrestata
La donna, una 29enne italiana, è finita in manette ed è accusata di almeno cinque reati. Denunciata anche l'amica che si trovava con lei
© Da video
La serata, molto movimentata, era appena finita quando due amiche sono salite a bordo della loro auto visibilmente ubriache. Quella alla guida, una 29enne italiana, ha imboccato contromano i Bastioni di Porta Volta, in pieno centro a Milano. Intercettata da un posto di blocco della polizia, la giovane non si è fermata all'alt e nel tentativo di fuga si è schiantata frontalmente contro un'auto delle forze dell'ordine che stava arrivando sul posto. Entrambe le giovani sono finite in manette.
Le accuse e la pistola carica
A carico della donna alla guida sono diverse le accuse: dal non essersi fermata all'alt, al danneggiamento fino alle lesioni a due poliziotti, che hanno ricevuto cinque e sette giorni di prognosi. Oltre ovviamente alla guida in stato di ebbrezza e al porto d'armi illecito, dato che durante una perquisizione della sua auto è stata rinvenuta una pistola caricata a salve. Anche l'amica è stata denunciata per alcuni reati.