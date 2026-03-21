Ubriaca dopo una serata, guida contromano e fa un frontale con la polizia: arrestata

La serata, molto movimentata, era appena finita quando due amiche sono salite a bordo della loro auto visibilmente ubriache. Quella alla guida, una 29enne italiana, ha imboccato contromano i Bastioni di Porta Volta, in pieno centro a Milano. Intercettata da un posto di blocco della polizia, la giovane non si è fermata all'alt e nel tentativo di fuga si è schiantata frontalmente contro un'auto delle forze dell'ordine che stava arrivando sul posto. Entrambe le giovani sono finite in manette.