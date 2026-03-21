Milano, schianto auto-moto: morti due ventenni

Una ragazza di 20 anni e un giovane di 23 sono morti la notte scorsa intorno alle ore quattro in un incidente stradale che ha visto coinvolta la motocicletta su cui erano in sella e un'auto tra Viale Mugello e Corso Ventidue Marzo a Milano. L'automobilista, un uomo di 61 anni, è invece rimasto ferito in modo non grave. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e i vigili del fuoco anche gli agenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica. I due erano in sella a una moto quando, per cause in corso di accertamento, è avvenuto lo scontro con una macchina, un taxi.