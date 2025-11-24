Logo Tgcom24
Cronaca
incidente a Vizzolo Predabissi

Scontro tra furgone e Tir nel Milanese, muore 23enne

24 Nov 2025 - 20:44
© Ansa

© Ansa

Un 23enne italiano è morto mentre era alla guida di un furgone sulla statale 9 via Emilia nei pressi di Vizzolo Predabissi, nel Milanese, in seguito di uno scontro frontale con un Tir. Ferito il conducente del mezzo pesante. Lo schianto tra i due mezzi è avvenuto verso le 18. Sul posto squadre dei vigili del fuoco di Lodi e Milano che hanno provveduto a estrarre dagli abitacoli i due conducenti e a mettere in sicurezza l'area interessata. Al vaglio di carabinieri e polizia locale le cause dell'incidente mortale.

milano
incidente stradale