Benevento, maxi rissa in stile "Arancia meccanica": arrestati otto giovani

Secondo la prospettiva accusatoria, circa dieci giovani del gruppo di Benevento, appresa la notizia della presenza dei ragazzi della Valle Vitulanese presso un locale notturno di Montesarchio, si sono organizzati per raggiungere la discoteca e, dopo essersi appostati davanti al locale, hanno atteso all'uscita i bersagli predestinati. Appena il primo di questi è uscito, sarebbe stato aggredito al capo con una mazza da baseball e, nonostante fosse riuscito a divincolarsi cercando riparo in una siepe, sarebbe stato poi tirato fuori dagli indagati e colpito ripetutamente con calci e pugni, anche quando era riverso a terra, provocandogli lesioni che ne hanno comportato il ricovero presso il nosocomio beneventano e una prognosi di guarigione di venti giorni.