Lodi, detenuto evade dal carcere: ricerche in corso

Il 23enne è condannato in via definitiva per alcuni reati contro il patrimonio

01 Feb 2026 - 23:20
Un detenuto di 23 anni è evaso dal carcere di Lodi. L'uomo, un italiano che risiedeva con la famiglia a Sant'Angelo Lodigiano, sta scontando alcune condanne definitive per reati contro il patrimonio emesse dal Tribunale per i Minorenni di Milano. Il 12 dicembre 2025, lo stesso tribunale aveva revocato al giovane tutti i benefici nell'espiazione della pena a seguito della violazione di alcune prescrizioni e aveva stabilito che andasse in carcere a Lodi.

Il 23enne era riuscito a sottrarsi alla cattura per cinque giorni, per poi essere arrestato dai carabinieri - dopo aver opposto resistenza - in un supermercato del Lodigiano. I militari lo hanno trovato in possesso di 20mila euro. Polizia penitenziaria e polizia di Stato, in coordinamento con i carabinieri, stanno effettuando tutte le ricerche necessarie per rintracciare l'evaso.

