Lodi, detenuto evade dal carcere: ricerche in corso

Un detenuto di 23 anni è evaso dal carcere di Lodi. L'uomo, un italiano che risiedeva con la famiglia a Sant'Angelo Lodigiano, sta scontando alcune condanne definitive per reati contro il patrimonio emesse dal Tribunale per i Minorenni di Milano. Il 12 dicembre 2025, lo stesso tribunale aveva revocato al giovane tutti i benefici nell'espiazione della pena a seguito della violazione di alcune prescrizioni e aveva stabilito che andasse in carcere a Lodi.