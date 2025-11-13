Como, tensioni in carcere dopo un tentativo di evasione fallito

Tensioni nel carcere di Como dove "sarebbe stato sventato un tentativo d'evasione" e "un agente sarebbe stato costretto a riparare in uno sgabuzzino, assediato da alcuni detenuti". A darne notizia è Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria, precisando che "rinforzi della polizia penitenziaria stanno accorrendo dal Provveditorato regionale di Milano e da altri istituti lombardi". Allertate anche le altre forze dell'ordine. Al momento, rende noto la Questura, tutti gli agenti di polizia penitenziaria sono in sicurezza.