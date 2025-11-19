Roma, evaso sorpreso nascosto nel bagagliaio dell’auto della compagna

Durante un controllo ordinario presso l’abitazione di un uomo ai domiciliari, i carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto, nei pressi di Roma, hanno constatato che un trentaquattrenne non era presente in casa, così come la compagna. La pattuglia ha quindi avviato le ricerche del mezzo riconducibile al cittadino albanese e lo ha individuato a circa due chilometri di distanza, fermo lungo la strada con una donna alla guida. Dopo l’identificazione della conducente, risultata essere la compagna, i militari hanno deciso di verificare l’interno della vettura. È stato in questa fase che hanno aperto il portabagagli, trovando l’uomo nascosto al suo interno in modo goffo e approssimativo.