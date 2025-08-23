Napoli, evade dai domiciliari per una cena a base di sushi: 46enne arrestata dai carabinieri

Una 46enne agli arresti domiciliari a Qualiano, nel Napoletano, è evasa per una cena a base di sushi, senza nemmeno informare il suo accompagnatore della sua situazione. I due, però, mentre si dirigevano al ristorante prescelto, a Giuliano, sono incappati in un posto di blocco dei carabinieri. Fermata l'auto, nonostante i tentativi della donna di nascondersi il volto, i militari l'hanno riconosciuta e arrestata per evasione. Per l'uomo, che è risultato all'oscuro di tutto, non ci sono state invece conseguenze, se non quella di vedersi costretto a cenare da solo.