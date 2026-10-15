La spiegazione non ha chiarito l’origine delle monete e ha portato alla denuncia per ricettazione. Il senza fissa dimora risulta avere precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, furto e atti osceni in luogo pubblico. Dopo la denuncia, gli è stato inoltre notificato un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Ora le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire le circostanze di come le monete sono finite nello zaino del denunciato, e stanno individuando il legittimo proprietario delle antiche monete che nel complesso valgono più di 80mila euro.