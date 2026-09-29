Trento, materiale suprematista e manuali per creare bombe: arrestato 17enne

Nel corso di una perquisizione nella casa del minore gli investigatori hanno trovato, oltre a diversi vessilli neonazisti e suprematisti, numerose armi bianche come katane, machete e coltelli di varie dimensioni, balestre, pistole e fucili da soft air, e fogli in formato A4 manoscritti contenenti disegni, simboli ed emblemi riconducibili alla citata ideologia. Gli approfondimenti effettuati sui cellulari hanno consentito di individuare diverso materiale social di propaganda suprematista, accelerazionista e neonazista. Sono stati acquisiti manuali per la fabbricazione di ordigni artigianali, un testo tradotto dal cirillico contenente indicazioni relative a sostanze chimiche aggressive, una guida operativa per il compimento di attentati terroristici con l'utilizzo di veicoli pesanti, un elenco dei veleni mortali, manuali sul maneggio di armi da fuoco e un documento contenete istruzioni e tecniche operative per il pedinamento, l'attacco e l'eliminazione di bersagli umani.