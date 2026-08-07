È stato "acclarato" - riporta l'atto - come il giovane "mostrando particolare astuzia e pervicacia, si sia inserito stabilmente in gruppi di condivisione di materiale a carattere estremista (sia di tipo islamico che di tipo suprematista), condividendone le ideologie, scaricando e condividendo contenuti e intrattenendo conversazioni con utenti di spiccato allarme sociale". Il giudice, inoltre, ha sottolineato quanto sia "particolarmente significativo, sotto il profilo della pericolosità dell'indagato", oltre alla "chiara volontà di permanere" sulle piattaforme online "senza poter essere individuato dalle forze dell'ordine" anche il fatto che abbia condiviso "contenuti via via più violenti e attinenti a una partecipazione attiva alla 'Guerra Santa".