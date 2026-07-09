È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria. Sarebbe dunque stato un atto doloso e volontario a bloccare completamente la circolazione sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto-Catanzaro Lido, e Sibari-Paola. Secondo le prime informazioni, più cavi sarebbero stati tagliati sulla linea Tirrenica e su quella Jonica, in particolare tra San Lucido e Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto.