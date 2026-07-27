Parigi, tre donne ferite in un attacco con coltello: fermato un uomo

Tre donne, di cui una incinta, sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto nella zona della Porte de Clichy, a nord di Parigi. In seguito al colpo è stato fermato un uomo di 31 anni che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe alcuni problemi di salute mentale. La notizia è stata resa nota dalla prefettura di zona. Stando a quanto si apprende, due delle vittime sarebbero state ricoverate in condizioni di "urgenza assoluta" mentre la terza avrebbe riportato ferite meno gravi. Secondo quanto riferiscono fonti di polizia citate dal giornale Le Figaro, l'attacco sarebbe avvenuto attorno alle ore dodici di lunedì tra la brasserie Les Deux Coupoles e la fermata del tram.
Il fermato: "Me l'ha ordinato Allah"
Un agente della polizia in servizio avrebbe notato un uomo con due coltelli che aggrediva i passanti per strada. L'agente avrebbe poi richiesto rinforzi e inseguito l'aggressore per poi fermarlo con l'aiuto dei colleghi. In un video circolante sui social network il fermato appare immobilizzato da diverse persone mentre dice: "Allah me l'ha ordinato". La procura nazionale antiterrorismo ha dichiarato di "osservare la procedura condotta dalla procura di Parigi". L'uomo, apparso disorientato nelle immagini video, è stato arrestato.