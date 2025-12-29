Francia, l'aggressore di 3 donne nella metro di Parigi è un maliano con passaporto francese

L'uomo di 25 anni sospettato di aver aggredito la scorsa settimana tre donne con un coltello nella metropolitana di Parigi e' un cittadino maliano con passaporto francese, oggetto di un mandato di espulsione dal Paese. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Rtl". L'individuo avrebbe ottenuto la nazionalita' francese nel 2018. Nel gennaio del 2024 l'uomo era stato arrestato per furto aggravato e aggressione sessuale. A luglio l'individuo era stato liberato. Le tre donne da lui attaccate nella metropolitana sono rimaste lievemente ferite. Una volta fermato, l'aggressore e' stato portato nell'infermeria psichiatrica della prefettura di Parigi.