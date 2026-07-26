Secondo i testimoni, alcune persone sono state ferite anche da un'arma da taglio; altre hanno riferito di aver visto un uomo vestito di nero con un machete. Non è ancora chiaro se il sospettato ora ucciso, fosse effettivamente alla guida del furgone, e a chi appartenesse il veicolo. Stando a quanto emerso, si tratterebbe di un mezzo privato e non di un'auto a noleggio, spiega la polizia, che ha sequestrato il veicolo, gravemente danneggiato. La polizia spera di ricevere segnalazioni, filmati e foto dalla popolazione e ha creato a tal fine un portale dedicato.