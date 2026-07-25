Terrore a Berlino. Una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite dopo che un veicolo si è lanciato sulla folla durante il Christopher Street Day, il Pride di Berlino, nel parco del Tiergarten. Il portavoce della polizia berlinese Florian Nath ha reso noto che il veicolo è stato abbandonato sul posto e ora è caccia a un uomo fuggito a piedi. Non si esclude che all'interno del veicolo ci fossero anche altre persone e che possa esserci stato un attacco col coltello dopo l'investimento.

