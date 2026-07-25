Terrore a Berlino: furgone sulla folla durante corteo Lgbt
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Gli organizzatori del corteo: "Vi preghiamo di abbandonare la zona con calma e ordine". Bilancio e cause al momento non sono chiari
Terrore a Berlino. Una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite dopo che un veicolo si è lanciato sulla folla durante il Christopher Street Day, il Pride di Berlino, nel parco del Tiergarten. Il portavoce della polizia berlinese Florian Nath ha reso noto che il veicolo è stato abbandonato sul posto e ora è caccia a un uomo fuggito a piedi. Non si esclude che all'interno del veicolo ci fossero anche altre persone e che possa esserci stato un attacco col coltello dopo l'investimento.
L'episodio si è verificato intorno le ore 22 di sabato 25 luglio. Un furgone è stato visto entrare nel parco cittadino di Tiergarten e investire la folla che si era radunata al suo interno. Un testimone oculare ha riferito alla polizia tedesca che l'autore dell'investimento "è fuggito a piedi". Gli agenti lo stanno ancora cercando. Sul posto sono presenti 44 operatori tra sanitari e medici d'urgenza. Alcuni dei 15 feriti sono in condizioni critiche.
Pochi minuti dopo l'incidente, gli organizzatori hanno annunciato sui social l'interruzione della manifestazione, invitando i partecipanti a lasciare l'area in modo ordinato. "Vi preghiamo di abbandonare la zona con calma e ordine. Evitate la Colonna della Vittoria e il Tiergarten. Lasciate l'area in direzione della stazione centrale", hanno scritto gli organizzatori in un post pubblicato su Instagram.
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La polizia sta verificando se sia stata utilizzata anche un'arma da taglio dopo l'incidente. "Parte integrante delle indagini è verificare se ci sia stata una seconda fase del reato dopo quella in cui il veicolo era in movimento. Ossia se qualcuno sia poi sceso dal veicolo e abbia aggredito delle persone con possibili armi da taglio, ferendole", ha dichiarato il portavoce della polizia Nath, basandosi su alcune testimonianze giunte agli agenti.
Sono state centinaia di migliaia le persone che hanno partecipato al Christopher Street Day di Berlino sotto lo slogan "Haltung ist hot" (Prendere posizione è "hot"). Le manifestazioni annuali del Csd commemorano il 28 giugno 1969, quando la polizia fece irruzione nello "Stonewall Inn", un bar gay di New York. Seguirono giorni di scontri con gli attivisti: eventi ampiamente considerati la nascita del moderno movimento per i diritti degli omosessuali.