all'interno di un supermercato

Berlino, neutralizzato un uomo che aveva preso in ostaggio una donna

La donna, in stato di shock, è stata soccorsa dai paramedici. Ancora nessun dettaglio sul movente dell'uomo

11 Lug 2026 - 10:55
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Dopo ore di tensione, si è conclusa la presa di ostaggi in un supermercato nella zona sud di Berlino. "L'autore del reato è stato neutralizzato e l'ostaggio liberato", ha dichiarato il portavoce della polizia Florian Nath alla Dpa. Riguardo alle condizioni della donna, il portavoce della polizia ha potuto riferire solo che era in stato di shock e che è stata soccorsa dai paramedici. Poco dopo le 22:00 di venerdì 10 luglio, secondo la polizia, l'autore del reato aveva preso in ostaggio e minacciato la donna nel supermercato Rewe nel quartiere di Marienfelde.

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