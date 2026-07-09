Germania, media: Volkswagen pianifica taglio di 120mila posti di lavoro

"La risposta dei lavoratori è chiara: così non va", ha dichiarato la presidente di IG Metall, Christiane Benner, sottolineando che i dipendenti "hanno lavorato duramente e accettato sacrifici", mentre il consiglio di amministrazione risponde con nuovi piani di riduzione del personale. Benner ha chiesto al gruppo di puntare su nuove idee per garantire il pieno utilizzo degli impianti, sviluppare prodotti competitivi e sfruttare finalmente le sinergie tra i marchi, invitando anche la politica a sostenere il settore con una strategia industriale coerente.