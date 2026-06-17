Stellantis, l'ad Filosa: "Maserati e Cassino non sono in vendita"

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"Per Cassino sono in negoziazione con due partner importanti che possono portare tecnologie e alcune importanti idee. Con il mio team, stiamo scegliendo su quali puntare nel futuro". È quanto affermato dall'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, rispondendo alle domande durante un'audizione alla Camera. "Entro dicembre vi porteremo importanti novità. Maserati non è in vendita, Cassino non è in vendita. Quello che può succedere è che possano esserci partnership importanti di sviluppo", ha precisato Filosa.
Filosa: "Nei primi cinque mesi +15% vendite e +16% produzione"
"Negli ultimi 12 mesi abbiamo lavorato con responsabilità per il bene della nostra azienda, dei nostri stabilimenti e dei territori in cui operiamo e dei nostri lavoratori. Nei primi cinque mesi dell'anno abbiamo registrato una crescita di quasi il 16% nelle vendite, un più 16% nella produzione e un -30% nel ricorso alla cassa integrazione", ha dichiarato l'ad di Stellantis.
Filosa: "Per risolvere i problemi del settore necessario aiuto di tutti"
"Abbiamo rispettato gli impegni presi e, con il nostro nuovo piano, abbiamo aggiunto tasselli importanti per il futuro. Lo abbiamo fatto in un contesto difficile, consapevoli di come il nostro impegno da solo non bastasse per risolvere i problemi che il settore sta attraversando. Per continuare su questa strada, però, c'è bisogno del contributo di tutti: istituzioni nazionali ed europee, sindacati e filiera. È necessario che tutto l'ecosistema si mobiliti per il futuro dell'industria dell'auto, un settore fondamentale che, da sempre, contribuisce alla centralità dell'Italia in Europa e nel mondo. Confido che potremo portare avanti questo impegno insieme, attraverso un dialogo franco e costruttivo, consapevoli di come l'obiettivo sia comune", ha affermato Filosa.