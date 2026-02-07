Stellantis: "Pronti a garantire il futuro dello stabilimento a Termoli"

"Come concordato un anno fa al Mimit, puntiamo a sostenere il Made in Italy e a garantire il futuro dello stabilimento. Agli attuali dipendenti dell'Acc sarà offerta la continuità lavorativa all'interno di Stellantis". Sono le parole che l'azienda ha comunicato in una nota dopo lo stop di Acc alla gigafactory di Termoli. "Stellantis prende atto della decisione di Acc di avviare discussioni con le parti sociali al fine di bloccare i progetti delle gigafactory in Germania e in Italia. Stiamo monitorando attentamente la situazione e restiamo pienamente mobilitati per valutarne le implicazioni industriali e sociali", prosegue la nota. "Indipendentemente dalla strategia di investimento di Acc, Stellantis ha preso decisioni forti volte a proteggere i dipendenti in un contesto difficile per l'industria automobilistica in Europa. A Termoli, Stellantis ha annunciato il 30 gennaio che l'arrivo della linea di produzione del cambio e-Dct è stato confermato entro la fine del 2026. Inoltre, è previsto un investimento sui motori GSE conformi alla normativa Euro 7, garantendone la piena utilizzabilità anche dopo il 2030 sia nella gamma di prodotti attuali che in quella futura"