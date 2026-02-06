Stellantis lancia profit warning affossata da 22 miliardi per l’elettrico, scatta l’allarme in Borsa
Per finanziare il cambio di strategia sulle auto elettriche, che non ha dato i frutti sperati, Stellantis sospende il dividendo 2026. Titolo affossato a Piazza Affari (-19%)
Apertura da incubo a Piazza Affari per Stellantis, che dopo aver lanciato un maxi profit warning è arrivata a cedere oltre il 19%. L’allarme rosso è scattato dopo la diffusione dei conti 2025 e la sospensione del dividendo 2026.
PROFIT WARNING DA 22 MILIARDI PER STELLANTIS
La decisione è stata presa a causa della necessità di rivedere la strategia e riposizionare “l’azienda in funzione delle effettive preferenze dei suoi clienti”. La review ha comportato oneri per circa 22,2 miliardi di euro per la seconda metà del 2025 con uscite di cassa attese in circa 6,5 miliardi nei prossimi quattro anni a valere su tale importo. Stellantis ha spiegato che gli oneri aggiuntivi sono dovuti a una sovrastima del ritmo della transizione verso le auto elettriche che, ha spiegato il Ceo Antonio Filosa, “ci ha allontanato dalle esigenze, dalle possibilità e dai desideri reali di molti acquirenti di autovetture”.
IERI IL CROLLO DEL TITOLO VOLVO
Stellantis ha quindi deciso di aggiustare il tiro, ma a costi molto elevati che hanno fatto scattare le vendite a Piazza Affari. Un calo che arriva dopo il 5% perso ieri, a seguito del crollo registrato da Volvo, che a sua volta ha perso il 22% dopo la pubblicazione dei conti. Nel secondo semestre del 2025, spiega Stellantis in una nota, i ricavi netti e il free cash flow industriale netto sono migliorati rispetto al primo semestre 2025, in linea con l’ultima guidance finanziaria dell’azienda. I ricavi netti del secondo semestre sono attesi tra 78 e 80 miliardi di euro, con una perdita netta tra 19 e 21 miliardi. Inoltre, il cda di Stellantis ha autorizzato l'emissione di obbligazioni ibride perpetue subordinate non convertibili, fino a un importo massimo di 5 miliardi.