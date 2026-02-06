Stellantis lancia profit warning affossata da 22 miliardi per l’elettrico, scatta l’allarme in Borsa

IERI IL CROLLO DEL TITOLO VOLVO

Stellantis ha quindi deciso di aggiustare il tiro, ma a costi molto elevati che hanno fatto scattare le vendite a Piazza Affari. Un calo che arriva dopo il 5% perso ieri, a seguito del crollo registrato da Volvo, che a sua volta ha perso il 22% dopo la pubblicazione dei conti. Nel secondo semestre del 2025, spiega Stellantis in una nota, i ricavi netti e il free cash flow industriale netto sono migliorati rispetto al primo semestre 2025, in linea con l’ultima guidance finanziaria dell’azienda. I ricavi netti del secondo semestre sono attesi tra 78 e 80 miliardi di euro, con una perdita netta tra 19 e 21 miliardi. Inoltre, il cda di Stellantis ha autorizzato l'emissione di obbligazioni ibride perpetue subordinate non convertibili, fino a un importo massimo di 5 miliardi.