Accordo di fornitura tra Stellantis Pro One e Sic Europe: consegnati oltre un migliaio di veicoli commerciali per la logistica dell’ultimo miglio

Ammontano ad oltre un migliaio i veicoli consegnati nel 2025 nell’ambito dell’accordo di fornitura tra Stellantis Pro One, la business unit di Stellantis dedicata ai veicoli commerciali, e Sic Europe, leader nel settore del trasporto, della logistica e del facility management. Ai primi 600 consegnati nella prima parte dell’anno, si sono aggiunti recentemente altri 400 veicoli.