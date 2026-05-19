PROGETTO INNOVATIVO

Stellantis, dal 2028 a Pomigliano si produranno le e-car

L'azienda ha l'obiettivo di rendere economicamente accessibili le auto elettriche compatte 

19 Mag 2026 - 08:14
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© Ufficio stampa Stellantis

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Stellantis ha lanciato il progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è stata fissata al 2028. Le macchine verranno prodotte a Pomigliano d'Arco, nel Napoletano, con volumi produttivi significativi. L'e-car - spiegano dal gruppo - è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico sviluppato nella più autentica tradizione europea della "mobilità per tutti", in risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. Punta a "consentire alle persone di muoversi con i brand e i prodotti che amano e di cui si fidano". 

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