Stellantis, dal 2028 a Pomigliano si produranno le e-car

Stellantis ha lanciato il progetto e-car per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'uscita dei primi modelli è stata fissata al 2028. Le macchine verranno prodotte a Pomigliano d'Arco, nel Napoletano, con volumi produttivi significativi. L'e-car - spiegano dal gruppo - è un veicolo di piccole dimensioni, innovativo, economicamente accessibile e completamente elettrico sviluppato nella più autentica tradizione europea della "mobilità per tutti", in risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili in Europa. Punta a "consentire alle persone di muoversi con i brand e i prodotti che amano e di cui si fidano".