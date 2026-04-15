Stellantis, le stime sulle consegne: +12% su anno

In Medio Oriente e Africa, le consegne sono aumentate di 11 mila unità, pari ad un aumento dell'11% su base annua, principalmente trainate dalla Turchia (approssimativamente + 12 mila unità). Questo significativo miglioramento riflette principalmente i benefici di una normalizzazione nella dinamica delle scorte e una crescente performance commerciale in Turchia, grazie all'introduzione delle nuove Smart Car di Citroën e Opel. Anche l'Algeria ha registrato un contributo positivo grazie al progressivo aumento della produzione locale. Le consegne nei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo sono diminuite di oltre il 50%, raggiungendo circa 3 mila unità. In Sud America, le consegne sono aumentate di circa 8 mila unità, pari ad un aumento del 4% su base annua, da attribuirsi al Brasile, dove le consegne hanno registrato una crescita di circa 17 mila unità (+11% su base annua), riflettendo un contesto di mercato più favorevole. Tale andamento è stato parzialmente compensato da una flessione delle consegne in Argentina di circa otto mila unità (-19% su base annua), dovuta al calo del settore e alla pressione esercitata dai nuovi operatori cinesi. Stellantis ha mantenuto la propria leadership nelle consegne regionali, così come nei suoi due principali mercati, Brasile e Argentina.