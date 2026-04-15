Circa 1,4 milioni di unità

Stellantis, le stime sulle consegne: +12% su anno

Le consegne di FIAT, Opel/Vauxhall e Citroën hanno beneficiato dalle performance dei modelli su piattaforma Smart Car: Citroen C3, C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera, Fiat Grande Panda

15 Apr 2026 - 08:46
© Ufficio stampa Stellantis

© Ufficio stampa Stellantis

Stellantis N.V. ha pubblicato oggi le proprie stime delle consegne consolidate per il primo trimestre 2026. Il termine "consegne" identifica i volumi di veicoli consegnati alla rete, ai distributori o direttamente ai clienti finali e alle flotte, che determinano la rilevazione dei ricavi. Le consegne consolidate per i tre mesi conclusi il 31 marzo 2026 sono stimate a 1,4 milioni di unità, con un aumento del 12% rispetto all'anno precedente. L'incremento è in larga misura attribuibile all'Europa allargata e al Nord America, sostenuto anche dalla crescita delle consegne su base annua in Medio Oriente e Africa e Sud America. acp 150820 Apr 2026.

Leggi anche

Accordo di fornitura tra Stellantis Pro One e Sic Europe: consegnati oltre un migliaio di veicoli commerciali

2026 Tesla Model S

Tesla, meno auto e più robot. Musk dice addio a Model S e X

Boom in Nord America

 Il Nord America ha registrato una crescita delle consegne di circa 54 mila unità rispetto allo stesso periodo del 2025, pari a un aumento del 17% su base annua. Questo miglioramento - viene spiegato - riflette un rafforzamento dello slancio commerciale nella regione. Le consegne del Ram 1500 (light-duty) HEMI V8, dell'aggiornamento di Jeep Grand Wagoneer, e del nuovo Jeep Cherokee hanno contribuito per oltre il 100% della crescita rispetto all'anno precedente, compensata parzialmente dal calo delle consegne di Jeep Compass, legato all'aumento della produzione di Jeep Cherokee, anch'esso prodotto nello stabilimento di Toluca. Nell'Europa allargata - si legge ancora in una nota - le consegne del primo trimestre sono aumentate di circa 69 mila unità, pari a un incremento del 12% su base annua. I volumi dei veicoli commerciali leggeri (LCV) sono rimasti stabili a 135 mila unità.

Leggi anche

Eredità Agnelli, ok della Procura alla messa alla prova per John Elkann

Il mercato dell'auto in crescita del 4% in Italia a settembre

La crescita dei volumi per i veicoli passeggeri è attribuibile ai nuovi lanci. Le consegne di FIAT, Opel/Vauxhall e Citroën hanno beneficiato dalle performance dei modelli su piattaforma Smart Car (Citroen C3, C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera, Fiat Grande Panda) che sono cresciuti di circa 48 mila unità, pari a un aumento dell'85% su base annua. I veicoli a marchio Leapmotor hanno visto una forte accelerazione commerciale, con consegne in crescita di 22 mila unità, attestandosi a 27 mila unità. Questo è attribuibile al successo, in particolare in Italia, del modello Leapmotor T03, nel segmento dei BEV accessibili in Europa.

Leggi anche
2026 Tesla Model S

Tesla, meno auto e più robot. Musk dice addio a Model S e X

FIATGrandePanda (53)

Stellantis lancia profit warning affossata da 22 miliardi per l’elettrico, scatta l’allarme in Borsa

In Medio Oriente e Africa, le consegne sono aumentate di 11 mila unità, pari ad un aumento dell'11% su base annua, principalmente trainate dalla Turchia (approssimativamente + 12 mila unità). Questo significativo miglioramento riflette principalmente i benefici di una normalizzazione nella dinamica delle scorte e una crescente performance commerciale in Turchia, grazie all'introduzione delle nuove Smart Car di Citroën e Opel. Anche l'Algeria ha registrato un contributo positivo grazie al progressivo aumento della produzione locale. Le consegne nei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo sono diminuite di oltre il 50%, raggiungendo circa 3 mila unità. In Sud America, le consegne sono aumentate di circa 8 mila unità, pari ad un aumento del 4% su base annua, da attribuirsi al Brasile, dove le consegne hanno registrato una crescita di circa 17 mila unità (+11% su base annua), riflettendo un contesto di mercato più favorevole. Tale andamento è stato parzialmente compensato da una flessione delle consegne in Argentina di circa otto mila unità (-19% su base annua), dovuta al calo del settore e alla pressione esercitata dai nuovi operatori cinesi. Stellantis ha mantenuto la propria leadership nelle consegne regionali, così come nei suoi due principali mercati, Brasile e Argentina.

stellantis