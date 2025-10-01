Il mercato dell'auto in crescita del 4% in Italia a settembre

In Italia a settembre sono state immatricolate 126.679 auto, in crescita del 4% sullo stesso mese del 2024. Secondo il ministero dei Trasporti, nei primi nove mesi dell'anno le immatricolazioni sono state 1.167.437, con un calo del 2,9% sullo stesso periodo del 2024. Ottime performance per Stellantis, che a settembre ha immatricolato in Italia 33.946 auto, il 15,5% in più dello stesso mese del 2024, tre volte in più del mercato. Nei nove mesi le immatricolazioni del gruppo sono 331.035, in calo del 9,4% sull'analogo periodo dell'anno scorso.